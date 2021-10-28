29 Ekim'de hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 29 Ekim hastane ve sağlık ocağı çalışma saatleri
Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pek çok kurum ve kuruluş resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Bu durumda hastaneler ve sağlık ocaklarının çalışıp çalışmayacağı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 28 Ekim öğleden sonra başlayan tatil, 29 Ekim'de de tam gün olarak devam edecek. Peki, 29 Ekim'de hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? İşte 29 Ekim hastaneler ve sağlık ocakları çalışma saatleri...
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 98. yılında tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Bunun yanı sıra resmi tatil nedeniyle bazı kurumlar kapalı olacak. Peki, 29 Ekim'de hastaneler ve sağlık ocakları açık olacak mı? 29 Ekim hastane ve sağlık ocağı çalışma saatleri detayları haberimizde...
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29 EKİM'DE HASTANELER AÇIK MI?
Hastanelerin 29 Ekim'de resmi tatil nedeniyle sadece acil bölümleri hizmet verecektir. 28 Ekim öğleden sonra başlayan resmi tatil nedeniyle bugün de yarım gün olarak hizmet verdikten sonra acil bölümleri hariç hastanelerin diğer bölümleri kapalı olacaktır.
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Ancak aşı ile ilgili işlemler ara vermeden devam edecek. Aşı randevusu olan vatandaşların 28 ve 29 Ekim için herhangi bir erteleme yapmasına gerek yoktur.
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29 EKİM'DE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
Sağlık ocaklarının da acil ve aşı bölümleri 29 Ekim'de hizmet vermeye devam edecek. Bu sistem 28 Ekim öğleden sonradan itibaren geçerli olacaktır.