Gündem Fotoğraf: iStock Haber Giriş: 28 Ekim 2021 - 16:38 | 28 Ekim 2021 - 16:38

29 Ekim'de hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 29 Ekim hastane ve sağlık ocağı çalışma saatleri

Yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pek çok kurum ve kuruluş resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Bu durumda hastaneler ve sağlık ocaklarının çalışıp çalışmayacağı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. 28 Ekim öğleden sonra başlayan tatil, 29 Ekim'de de tam gün olarak devam edecek. Peki, 29 Ekim'de hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? İşte 29 Ekim hastaneler ve sağlık ocakları çalışma saatleri...