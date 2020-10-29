Para gÃ¶nderiminde Ã¶nemli bir rol oynayan EFT sistemi, bazÄ± gÃ¼nlerde hizmet verememektedir. EFT Ã§alÄ±ÅŸma sistemi, havaleden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in pek Ã§ok kiÅŸi tarafÄ±ndan hÄ±zlÄ± gÃ¶nderim amaÃ§lÄ± kullanÄ±lmaktadÄ±r. Ancak havalede olduÄŸu gibi EFT'de de gÃ¶nderim esnasÄ±nda bazÄ± kurallar bulunmaktadÄ±r. EFT gÃ¶nderebilmek iÃ§in Merkez BankasÄ±'nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma periyotlarÄ±na uygun hareket etmek Ã¶nemli bir koÅŸuldur. Peki, bu baÄŸlamda 29 Ekim'de EFT yapÄ±lÄ±r mÄ±? Ä°ÅŸte, 29 Ekim'de EFT yapmak isteyen kiÅŸiler iÃ§in bazÄ± bilgiler
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1
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EFT 29 Ekim tarihinde Merkez BankasÄ±'nÄ±n tatil olmasÄ± nedeniyle gÃ¶nderilememektedir. Bu nedenle EFT gÃ¶nderebilmek iÃ§in mesai saatleri iÃ§erisinde iÅŸlem yapmak Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r. 29 Ekim PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ EFT iÅŸlemi aÃ§Ä±lsa dahi bir sonraki mesai gÃ¼nÃ¼ olan 30 Ekim Cuma gÃ¼nÃ¼nÃ¼n ilk saatlerinde iÅŸlem yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe alÄ±nacaktÄ±r. Merkez BankasÄ±'nÄ±n bu konudaki resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ ÅŸu ÅŸekildedir;
2
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TÃ¼rkiye'de E.F.T. sistemiÂ TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Merkez BankasÄ± (T.C.M.B). tarafÄ±nca iÅŸletilmekte olan bir sistem olup, sistem Ã§erÃ§evesi T.C. Bankalar Kanunu tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenmektedir. GÃ¼n iÃ§i iÅŸlemler 08.30 - 17.30 arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilebilmekte olup, sistem ile ilgili sorumluluk T.C.M.B.'na aittir. DolayÄ±sÄ±yla 28 Ekim Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼nÃ¼n yarÄ±m gÃ¼n tatil olmasÄ±, EFT iÅŸlemlerinin hesaba geÃ§mesine mani olacaktÄ±r.Â
3
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Havale iÅŸlemi ise EFT'ye gÃ¶re daha geÃ§ ulaÅŸmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla, Ã¶ÄŸle saatlerine kadar iÅŸlemin tamamlanmamasÄ± halinde 30 Ekim tarihine kadar sarkacaktÄ±r.Â