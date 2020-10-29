29 Ekim'de EFT yapÄ±lÄ±r mÄ±?

EFT 29 Ekim tarihinde Merkez BankasÄ±'nÄ±n tatil olmasÄ± nedeniyle gÃ¶nderilememektedir. Bu nedenle EFT gÃ¶nderebilmek iÃ§in mesai saatleri iÃ§erisinde iÅŸlem yapmak Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r. 29 Ekim PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ EFT iÅŸlemi aÃ§Ä±lsa dahi bir sonraki mesai gÃ¼nÃ¼ olan 30 Ekim Cuma gÃ¼nÃ¼nÃ¼n ilk saatlerinde iÅŸlem yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe alÄ±nacaktÄ±r. Merkez BankasÄ±'nÄ±n bu konudaki resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ ÅŸu ÅŸekildedir;