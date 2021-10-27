29 Ekim tatili ne zaman başlar? İşte tarih bilgisi
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılı her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. 98. yılında Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlayacak olan vatandaşlar, "29 Ekim resmi tatil mi olacak?" ve "29 Ekim tatili ne zaman başlar?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 29 Ekim tatili ne zaman başlar?
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"29 Ekim tatili ne zaman başlar?" sorusu son günlerde en çok merak edilen sorular arasında yer almaya başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl hangi güne denk geldiğini ve resmi tatil olarak kutlanıp kutlanmayacağını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi edinmek adına internette araştırma yapıyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...
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29 Ekim, her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olacak. Bu yıl cuma gününe denk gelen bu önemli gün tüm yurtta törenlerle kutlanacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.
1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet’in ilanı günü yeni Türk Devletinin bayramı ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.