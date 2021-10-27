29 Ekim tatili ne zaman başlar? İşte tarih bilgisi

29 Ekim, her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olacak. Bu yıl cuma gününe denk gelen bu önemli gün tüm yurtta törenlerle kutlanacak.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.



