29 Ekim tatili kaç gün? 28 Ekim tatil mi? İşte 29 Ekim’in tarihi
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram olarak yer alıyor. Her yıl coşku ile kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Bu yıl bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tatil planı yapacak olan vatandaşlar, "29 Ekim tatili kaç gün? 28 Ekim tatil mi?" sorularına yanıt arıyor.
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Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kala 29 Ekim ve 28 Ekim tatiline yönelen öğrenciler planlaraın tatil bilgilerine göre yön verecekler. Cumhuriyetin 98'nci yılının kutlanacağı bu günde kamu kurum ve kuruluşları tatil olurken 28 Ekim tarihinde yarım gün kamu çalışanları izinli sayılacak.
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29 Ekim Cuma günü, her yıl olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra okullar da tatil olacak. 28 Ekim ile birlikte kamu çalışanları 3,5 gün izinli sayılacak.
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29 EKİM'İN RESMİ TATİL İLAN EDİLMESİ
19 Nisan 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kabul edilmesini öngören teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.