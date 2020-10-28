29 Ekim takvimi: Cumhuriyet Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 29 Ekim bayram tatili kaç gün?
29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar devam ediyor. Her yıl olduğu bu yıl da Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak ancak pandemi koşullarına uygun olarak. Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Peki, Cumhuriyet Bayramı tatili ne zaman başlıyor? 29 Ekim bayram tatili kaç gün?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Her yıl çeşitli etkinliklerle ve kutlamalarla yıl dönümü hatırlatılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2020 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Milli bayramlarımızın olan Cumhuriyet Bayramı aynı zamanda resmi tatil günü. Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim 2020 Çarşamba günü öğleden sonra başladı. Böylelikle toplamda 1,5 günlük bir resmi tatil gerçekleştirilecek.
2
Abone Ol
28 Ekim 2020 Çarşamba öğleden sonra ve 29 Ekim 2020 Perşembe günü bankalar, noterler ve diğer kamu kurumları kapalı olacak. Hastanelerin acil bölümleri hizmet verecek, eczaneler ise nöbetçi eczane usulü hizmet verecekler.
3
Abone Ol
İçişleri Bakanlığı: Cumhuriyet Bayramı pandemi koşullarına uygun şekilde tüm yurtta coşkuyla kutlanacak
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yasaklandığı iddialarını yalanladı. Çataklı, "Tam aksine pandemi koşullarına uygun şekilde tüm yurtta coşkuyla kutlanması istenildi." değerlendirmesinde bulundu.
4
Abone Ol
İllere gönderilen genelgede, kutlamalara ilişkin herhangi bir yasaklamanın söz konusu olmadığını vurgulayan Çataklı, şunları kaydetti:
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, tek bir tören yapılması yerine salgınla mücadele şartları göz önünde bulundurularak, gün boyuna yayılacak şekilde, temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları gözetilerek; çelenk sunma törenleri, evlerin cam ve balkonlarının şanlı bayrağımız ile donatılması, çevrimiçi etkinlikler (konserler, gösteriler), ses ve ışık gösterileri, mobil araçlarla ses ve müzik yayını gibi kutlama komitelerince belirlenecek program çerçevesinde, vatandaşlarımızın sağlığını da koruyacak şekilde planlanarak, coşkuyla kutlanacaktır."
5
Abone Ol
Paylaşımında, "29 Ekim kutlanacak! Hem de coşkuyla." ifadesini kullanan Çataklı, "Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz." cümlelerine yer verdi.