29 Ekim şiirleri burada! Kısa, 2, 3 ve 4 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri
29 Ekim şiirleri, günün anlam ve önemine uygun etkinliklerde en çok kullanılan metinler arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri yoğun ilgi görüyor. Heyecanla beklenilen milli bayrama sayılı saatler kaldı. Cumhuriyet Bayramı bu yıl cuma günü kutlanacak. İşte 2, 3,4 kıtalık 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri için en güzel seçenekler
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1
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri araştırılıyor. 2 Şubat 1925'te, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerildi. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başladı. İşte günün anlam ve önemine uygun en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri
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29 EKİM
En güzel günümüzdür, Demokrasi ürünüdür, Atatürk'ün eseridir, Yirmi Dokuz Ekimler. Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi, Kucaklıyor herkesi, Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu, Türk'ün sesi duyuldu, Törenlerle kutlandı, Yirmi Dokuz Ekimler. Fethi BOLAYIR
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YAŞASIN CUMHURİYET
Coşkunuz, sevinçliyiz. Ayrı, gayrı değiliz, Bütün Türkler hep biriz, Yaşasın cumhuriyet. Dünyaya şeref saldık, Nice ülkeler aldık, Alnı lekesiz kaldık, Yaşasın cumhuriyet. Atatürk kalbimizde, Yürürüz her gün biz de Onun çizdiği izde, Yaşasın cumhuriyet. Türk, askerdir doğuştan; Hoşlanırız boğuştan, Bize anadır vatan, Yaşasın cumhuriyet... Yaşasın vatan ana, Bağlıyız candan ona, Ne mutlu Türk olana, Yaşasın cumhuriyet.
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CUMHURİYET
Gönül verdik, Sana erdik. Ey hürriyet, Cumhuriyet. Herkes sever, Seni över. Ey hürriyet, Cumhuriyet. Canımızdasın, Kanımızdasın. Ey hürriyet, Cumhuriyet. B. Kemal ÇAĞLAR
CUMHURİYET BAYRAMI
Gündüz herkes neşeli, Şenlik olur akşamı. Bayramların güzeli, Cumhuriyet Bayramı. Her bayramla bir tutmam, Bu bayram, büyük bayram. Yurtta üç gece, üç gün, Eğlence var, şenlik var. Işıklar yanar bütün Dalgalanır bayraklar. Her bayramla bir tutmam, Bu bayram, büyük bayram Necdet Rüştü EFE