29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? Resmi Gazete’de Cumhuriyet Bayramı açıklaması
29 Ekim'in ve 28 Ekim'in tatil olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı her yıl 29 Ekim tarihinde yurt genelinde kutlanıyor. Vatandaşlar çeşitli etkinliklere katılarak bayram coşkusunu yaşıyorlar. Milli bayramlardan biri olan 29 Ekim bu sene cuma gününe denk geliyor. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? İşte Resmi Gazete açıklamasına göre tatilin kaç gün olacağı hakkında bilgiler
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayram olan Cumhuriyet Bayramı bu yıl cuma günü kutlanacak. Resmi Gazete'de açıklanan bilgilere göre 29 Ekim tatili, 28 Ekim Perşembe günü öğleden sonra başlayacak. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili hakkında açıklama
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29 EKİM VE 28 EKİM TATİL Mİ?
29 Ekim Cuma günü, her yıl olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarına ilaveten okullar da tatil olacak. Dolayısıyla 28 Ekim tarihinde yarım gün izinli olan bir kişi, 4 günlük izin kullanma hakkına sahip olabilecek.
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN ANLAMI VE ÖNEMİ
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.
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1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.