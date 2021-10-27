29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? Resmi Gazete’de Cumhuriyet Bayramı açıklaması

29 EKİM VE 28 EKİM TATİL Mİ? 29 Ekim Cuma günü, her yıl olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarına ilaveten okullar da tatil olacak. Dolayısıyla 28 Ekim tarihinde yarım gün izinli olan bir kişi, 4 günlük izin kullanma hakkına sahip olabilecek.



Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.