29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil günleri

29 Ekim ve 28 Ekim’in tatil olup olmadığı araştırılan konulardan biri oldu. Her yıl heyecanla beklenilen milli bayramlardan biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Bu hafta cuma günü bayram yurdun dört bir yanında kutlanacak. Bu sene bayramın cuma gününe denk gelmesinin ardından vatandaşlar cumartesi ve pazar günü ile beraber dört gün izin olup olmayacağını araştırmaya başladılar. Resmi Gazete’de 29 Ekim tatilinin kaç gün olduğu ile ilgili açıklama yapıldı.