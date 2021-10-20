29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim öğleden sonra tatil mi, yarım gün mü? Resmi Gazete’de açıklandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın tatil olup olmadığı gündemde yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kaldı. Her yıl coşku ile kutlanan milli bayram bu yıl cuma gününe denk geliyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Peki, 29 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim öğleden sonra tatil mi? İşte yapılan açıklama
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
29 Ekim’in resmi tatil ve 28 Ekim’in yarım gün olup olmadığı merak edilen konulardan biri oldu. Milli bayramlardan biri olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 1925 yılında çıkarılan bir kanunla ilan edilmiştir. Bu gün Cumhuriyet’in ilan günüdür. Resmi Gazete içerisinde yer alan bilgilere göre Cuma günü resmi tatil olacak. İşte tatilin kaç gün olduğu hakkında bilgiler
2
29 EKİM VE 28 EKİM TATİL Mİ?
29 Ekim Cuma günü, her yıl olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarına ilaveten okullar da tatil olacak. Dolayısıyla 28 Ekim tarihinde yarım gün izinli olan bir kişi, 4 günlük izin kullanma hakkına sahip olabilecek.
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
3
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN ANLAMI VE ÖNEMİ
Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.
Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.
4
1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.