29 Ekim otobüsler ücretsiz mi? İşte, 29 Ekim toplu taşıma araçları ücretsiz duyurusu
Her resmi tatil ve bayram döneminde olduğu gibi 29 Ekim'de otobüsler ücretsiz mi olacak sorusuna cevap arayan pek çok vatandaş, bu konulardaki resmi açıklamaları araştırmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamalara göre 29 Ekim'de otobüsler ve toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İşte, 29 Ekim'de otobüsler ücretsiz mi sorusuna cevap niteliği taşıyan o açıklamanın detayları
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29 Ekim'de toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak kullanılacağı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla birlikte duyuruldu. 29 Ekim'de ücretsiz olacağı duyurulan toplu taşıma araçları hakkında sınıflandırmaları da yapan İBB, detayları kamuoyu ile paylaştı. Buna göre 29 Ekim'de ücretsiz otobüs ve toplu taşıma uygulaması şu şekilde olacak;
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Yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarına kartını okutmak suretiyle ücretsiz binecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden karşılanacak.
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Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.
Ekiplerin kentin her iki yakasında otobüs, dolmuş ve ticari taksilerde gerçekleştirdiği denetimlerde, sürücülerin evrak kontrolü yapılırken maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.
D-100 Karayolu Bostancı Yanyol'da uygulama yapan ekipler bir yolcu minibüsünü durdurdu. İncelemede minibüs sürücüsü Berkan B'nin cezaevinden izinli çıktığı ve ticari araç kullanma belgesinin olmadığı tespit edildi. Araç muayene süresinin de geçtiği belirlenen minibüs, trafikten men edildi. Yolcular başka araçlara bindirilerek gönderilirken sürücüye de para cezası kesildi.
Esenyurt ve Avcılar'daki denetimlerde de minibüsleri durduran ekipler, ayakta yolcu alınıp alınmadığını, sürücü ve yolcuların maske takıp takmadığını, sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını kontrol etti.