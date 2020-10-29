29 Ekim Milli Piyango sonuçları belli oldu - Milli Piyango MPİ sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranı millipiyangoonline'da
29 Ekim Milli Piyango özel çekiliş sonuçları açıklandı. Her ayın 9,19 ve 29'unda düzenlenen Milli Piyango çekilişinde, ekim ayının üçüncü ve son çekilişi perşembe gününe denk geldi. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste millipiyangoonline'da kamuoyuna duyuruldu. MPİ bilet sorgulamaları bilet numarası girilerek öğrenilecek. Şans oyunu tutkunlarının gözü şimdi kazandıran numaralarda. İşte, 29 Ekim 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sonucu sorgulama ekranı.
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Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Milli Piyango'da bugün çekiliş heyecanı yaşandı. Ekim ayının son Milli Piyango çekilişi Sisal Şans tarafından Millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak gerçekleşti. 29 Ekim çekilişinin tamamlanmasının ardından Milli Piyango sonuçları, millipiyangoonline.com'dan erişime açıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel çekilişinde 6 milyon TL'lik büyük ikramiyenin kazandıran numarası 167895 oldu. İşte, 29 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sonucu sorgulama ekranı hakkında bilgi...
Sisal Şans, Milli Piyango’nun “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” özel çekilişini 29 Ekim Perşembe saat 15.30’da gerçekleşti.
Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak gerçekleştirilecek çekilişin büyük ikramiyesi 6 milyon TL olarak belirlendi.
Gelenekselleşmiş Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda yapılıyor. Özel Çekilişler ise 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs ve Yılbaşı’nda düzenleniyor.
Milli Piyango çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden ulaşabilirsiniz.
Milli Piyango çekiliş sonuçları bugün belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan numara 167895 oldu. Çekilişin ardından ikramiye kazandıran tüm rakamlar açıklandı. Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleştiriliyor.
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MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün