29 Ekim mesajları ve sözleri için seçenekler! Resimli, kısa ve yeni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümüne sayılı saatler kaldı. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir. Vatandaşlar bu tarihte 29 Ekim mesajları ve sözlerini sevdiklerine gönderiyor, sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte en güzel, resimli, kısa ve uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri
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29 Ekim mesajları ve sözleri araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları bayrama az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar her sene bu milli bayramda heyecanla sevdiklerine mesajlar gönderiyor, sosyal medya hesapları üzerinden mesajlar yayınlıyorlar. İşte Mustafa Kemal Atatürk’ün 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirdiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözler ve mesajlar
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI
98 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.
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Cumhuriyet'e sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.
İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.
Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.
Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.
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Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…
Yirmi Dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' hedefiyle manda ve himayeye karşı duran Türk Ulusunun en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 98. yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun...
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ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ
Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.