29 Ekim mesajları 2020: Resimli, en güzel ve yeni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ile kutlama mesajlarını iletin - 29 Ekim Atatürk'ün sözleri
29 Ekim mesajları, Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılında sosyal medya platformlarında tercih ediliyor. En güzel resimli anlamlı ve bol seçenekli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları bu önemli günün gelmesi ile beraber gündemde yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir. Milli bayramda vatandaşlar günün anlam ve önemine uygun mesajlar yayınlıyorlar. Bu milli günün anlamına özel Atatürk'ün en güzel sözlerinin yer aldığı 29 Ekim mesajlarını sizler de iletebilirsiniz. İşte, resimli, en güzel, yeni 29 Ekim mesajları ve Atatürk'ün sözleri!
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri, Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümünde araştırılıyor. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir. Vatandaşlar heyecanla sevdiklerine mesajlar gönderiyor, milli bayram ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden mesajlar yayınlıyorlar. İşte en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk'ün cumhuriyet ile ilgili söylediği sözler
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI
97 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.
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Cumhuriyet'e sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.
İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.
Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.
Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.
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Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…
Yirmi Dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' hedefiyle manda ve himayeye karşı duran Türk Ulusunun en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 97. yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun...
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ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ
Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.