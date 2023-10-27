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29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ 2023 (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR) || 28-29 Ekim'de nerede, hangi konserler var? Cumhuriyet Bayramı 100. yılı ücretsiz konserler ve etkinlikler listesi

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#29 Ekim Konserleri#Cumhuriyet 100. Yılı#29 Ekim Etkinlikleri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 09:33

29 Ekim konserleri ve etkinlikleri için hazırlıklar başladı. Cumhuriyet 100. yılı ücretsiz konserler vatandaşların katılımıyla coşkuyla kutlanacak. Bu özel güne katılmak isteyenler 29 Ekim ücretsiz konserler ve etkinlikleri hakkında bilgi almak istiyor. İstanbul'da 29 Ekim kutlamaları 28 Ekim Cumartesi günü; Gazapizm, Melike Şahin, Madrigal, Ozbi, Selçuk Balcı, Nova Norda ve Kolektif konserleriyle başlayacak, 29 Ekim Pazar günü Zülfü Livaneli, İskender Paydaş ve Orkestrası, Duman, Kubat, Edis, Sıla, Mazhar Alanson, Adamlar, Sevcan Orhan, İlyun Bürkev, Cümbüş Cemaat ve Ersin Show ile devam edecek. Peki 28 Ekim ve 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ve konserleri nerede, saat kaçta? İşte, 29 Ekim konserleri 2023 İstanbul Maltepe, Ankara, İzmir, Eskişehir programı!

1/729 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ 2023 (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR) || 28-29 Ekimde nerede, hangi konserler var Cumhuriyet Bayramı 100. yılı ücretsiz konserler ve etkinlikler listesi

Cumhuriyet'in 100. yılı özel etkinlikleri 28 Ekim ve 29 Ekim'de tüm Türkiye'de düzenlenecek. Birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı konserlerin büyük bir çoğunluğu İstanbul’da düzenlenecek. Maltepe, Ataşehir Bulvarı, Maçka Parkı, aşar Kemal Kültür Merkezi’nde sahne alacak ünlü isimler belli oldu. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ücretsiz konserleri nerede, saat kaçta? İşte Antalya, İstanbul, Ankara 28-29 Ekim konser ve etkinlik programı...

2/729 EKİM KONSERLERİ İSTANBUL

29 EKİM KONSERLERİ İSTANBUL

Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını, 2 gün sürecek etkinliklerle Maltepe’de kutluyoruz. Kutlamalar 28 Ekim Cumartesi günü; Gazapizm, Melike Şahin, Madrigal, Ozbi, Selçuk Balcı, Nova Norda ve Kolektif konserleriyle başlayacak, 29 Ekim Pazar günü Zülfü Livaneli, İskender Paydaş ve Orkestrası, Duman, Kubat, Edis, Sıla, Mazhar Alanson, Adamlar, Sevcan Orhan, İlyun Bürkev, Cümbüş Cemaat ve Ersin Show ile devam edecek. Birbirinden renkli gösterilerin, sürpriz etkinliklerin, çocuklar için atölyelerin de yer alacağı kutlamalara ulaşım ücretsiz olacak.

BAKMADAN GEÇME!

3/729 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ 2023 (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR) || 28-29 Ekimde nerede, hangi konserler var Cumhuriyet Bayramı 100. yılı ücretsiz konserler ve etkinlikler listesi

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Ankaralıları ünlü şarkıcı Tan ile buluşturuyor.

Eypio ise 29 Ekim Pazar günü Burdur Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek konser etkinliğine katılacak.

Manuş Baba 26 Ekim perşembe günü Tahtakale Mahallesi Ispartakule Sergi ve Fuar Alanı Otoparkı, Avcılar

 

4/729 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ 2023 (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR) || 28-29 Ekimde nerede, hangi konserler var Cumhuriyet Bayramı 100. yılı ücretsiz konserler ve etkinlikler listesi

Volkan Konak 27 Ekim Cuma Yer: Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe

Melike Şahin 28 Ekim Cumartesi Yer: Maltepe Etkinlik Alanı

Betül Demir, 28 Ekim Cumartesi günü Maçka parkı, Şişli

Duman 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı

Mazhar Alanson 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı

Adamlar 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı

BAKMADAN GEÇME!

5/729 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ 2023 (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR) || 28-29 Ekimde nerede, hangi konserler var Cumhuriyet Bayramı 100. yılı ücretsiz konserler ve etkinlikler listesi

Edis 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı

İskender Paydaş ve Orkestrası 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı

Zülfü Livaneli 29 Ekim Pazar Caddebostan Etkinlik Alanı

Sıla 29 Ekim Pazar Maltepe Etkinlik Alanı

Sertab Erener 29 Ekim Pazar Ataşehir Bulvarı

6/728 EKİM CUMARTESİ PROGRAMI ANTALYA

28 EKİM CUMARTESİ PROGRAMI ANTALYA

Cumhuriyetin 100. yılında Açık Deniz Yüzme Yarışı gerçekleştirilecek. Yarış, Konyaaltı Sahili 1'nolu plajda saat 09.00'da başlayacak. Aynı yerde saat 10.00'da 100 metre serbest dalış dünya rekortmeni Milli Dalıcı Şahika Ercümen dalış yapacak.

Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan deniz korteji Kaleiçi Yat Limanı'ndan saat 13.30'da hareket edecek. Saat 20.00'de Atatürk Kent Meydanı'nda Sertab Erener konser verecek.

Şarkıcı Sefo Alanya'da belediye binası arkasında sevenleriyle saat 21.00'de bir araya gelerek konser verecek. Aynı yerde saat 23.00'te dron gösterisi olacak.

Elmalı Karapınar Mesire Alanı'nda halk konseri 14.23'te başlayacak.

Demre'de İrem Derici Noel Baba Meydanı'nda 21.00'de konser verecek.

Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 'Cumhuriyetin Asırlık Yüzü gösterimi 19.00'da yapılacak.

Kumluca ilçesindeki Yanartaş bölgesinde 2020 Tokyo Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz, gece yarısı sembolik ateş yakacak, gençlerle bir araya gelecek.

BAKMADAN GEÇME!

7/729 EKİM KONSERLERİ ANTALYA

29 EKİM KONSERLERİ ANTALYA

Olbia Kent Meydanı'nda saat 15.00'te Türk Yıldızları özel gösteri sunacak.

Konyaaltı Varyant'ta 18.30'da fener alayı düzenlenecek.

Şarkıcı Sefo, Cumhuriyet Meydanı'nda 21.00'de konser verecek.

Cumhuriyet Meydanı ve Tophane Çay Bahçesi bölgesinde dron ve havai fişek gösterileri 22.45'te başlayacak.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel dron gösterisi saat 23.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda izlenebilecek.

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#29 Ekim Konserleri#Cumhuriyet 100. Yılı#29 Ekim Etkinlikleri

BAKMADAN GEÇME!