28 EKİM CUMARTESİ PROGRAMI ANTALYA
Cumhuriyetin 100. yılında Açık Deniz Yüzme Yarışı gerçekleştirilecek. Yarış, Konyaaltı Sahili 1'nolu plajda saat 09.00'da başlayacak. Aynı yerde saat 10.00'da 100 metre serbest dalış dünya rekortmeni Milli Dalıcı Şahika Ercümen dalış yapacak.
Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan deniz korteji Kaleiçi Yat Limanı'ndan saat 13.30'da hareket edecek. Saat 20.00'de Atatürk Kent Meydanı'nda Sertab Erener konser verecek.
Şarkıcı Sefo Alanya'da belediye binası arkasında sevenleriyle saat 21.00'de bir araya gelerek konser verecek. Aynı yerde saat 23.00'te dron gösterisi olacak.
Elmalı Karapınar Mesire Alanı'nda halk konseri 14.23'te başlayacak.
Demre'de İrem Derici Noel Baba Meydanı'nda 21.00'de konser verecek.
Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 'Cumhuriyetin Asırlık Yüzü gösterimi 19.00'da yapılacak.
Kumluca ilçesindeki Yanartaş bölgesinde 2020 Tokyo Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz, gece yarısı sembolik ateş yakacak, gençlerle bir araya gelecek.