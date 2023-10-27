29 EKİM KONSERLERİ İSTANBUL

Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını, 2 gün sürecek etkinliklerle Maltepe’de kutluyoruz. Kutlamalar 28 Ekim Cumartesi günü; Gazapizm, Melike Şahin, Madrigal, Ozbi, Selçuk Balcı, Nova Norda ve Kolektif konserleriyle başlayacak, 29 Ekim Pazar günü Zülfü Livaneli, İskender Paydaş ve Orkestrası, Duman, Kubat, Edis, Sıla, Mazhar Alanson, Adamlar, Sevcan Orhan, İlyun Bürkev, Cümbüş Cemaat ve Ersin Show ile devam edecek. Birbirinden renkli gösterilerin, sürpriz etkinliklerin, çocuklar için atölyelerin de yer alacağı kutlamalara ulaşım ücretsiz olacak.