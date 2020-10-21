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HaberlerGündem Haberleri29 Ekim ile ilgili şiirler - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri ve sözlerinde kısa ve uzun seçenekler
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Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 23:44 | 

29 Ekim ile ilgili şiirler - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri ve sözlerinde kısa ve uzun seçenekler

29 Ekim ile ilgili şiirler, Cumhuriyet Bayramı'na günler kala gündemde yer almaya başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 29 Ekim 1923'te ilan ettiği Cumhuriyet'in 97. yıl dönümüne özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri ve sözlerinde en güzel seçenekler Cumhuriyet coşkusunu okullarda paylaşacak olan öğrencilerin ödevlerinde yer alıyor. Kısa, uzun Cumhuriyet Bayramı şiirlerinde en çok tercih edilenleri hazırladık İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri ve sözlerinde en farklı seçenekler.

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Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm yurtta yaşanmaya başlandı. 2, 4, 6 kıtalık 29 Ekim şiirleri bu yıl da okullarda verilen ödevlerde ve etkinliklerde ilk sırada yer alacak. Cumhuriyet Bayramı şiirleri içinde en güzel seçeneklere yer vermek isteyen öğrenciler, Cumhuriyet'in 97. yıl dönümüne özel 29 Ekim ile ilgili şiirlere odaklandı. İşte, bu özel günün önemini hissettiren duygu dolu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri.

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YAŞASIN CUMHURİYET

Coşkunuz, sevinçliyiz
.Ayrı, gayrı değiliz,
Bütün Türkler hep biriz,
Yaşasın cumhuriyet.

Dünyaya şeref saldık,
Nice ülkeler aldık,
Alnı lekesiz kaldık,
Yaşasın cumhuriyet.

Atatürk kalbimizde,
Yürürüz her gün biz de
Onun çizdiği izde,
Yaşasın cumhuriyet.

Türk, askerdir doğuştan;
Hoşlanırız boğuştan,
Bize anadır vatan,
Yaşasın cumhuriyet...

Yaşasın vatan ana,
Bağlıyız candan ona,
Ne mutlu Türk olana,
Yaşasın cumhuriyet.

3
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CUMHURİYET

Gönül verdik,
Sana erdik.
.Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
.Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR
.

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CUMHURİYET BAYRAMI

.Gündüz herkes neşeli,
Şenlik olur akşamı.
Bayramların güzeli,
Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram.
Yurtta üç gece, üç gün,
Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü EFE

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29 EKİM

En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

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