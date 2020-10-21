29 Ekim ile ilgili şiirler - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri ve sözlerinde kısa ve uzun seçenekler

CUMHURİYET BAYRAMI



.Gündüz herkes neşeli,

Şenlik olur akşamı.

Bayramların güzeli,

Cumhuriyet Bayramı.



Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram.

Yurtta üç gece, üç gün,

Eğlence var, şenlik var.



Işıklar yanar bütün

Dalgalanır bayraklar.

Her bayramla bir tutmam,

Bu bayram, büyük bayram



Necdet Rüştü EFE

