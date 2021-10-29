29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı? İşte yanıtı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kargoların çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Milli bayramlardan biri olan Cumhuriyet Bayramı’nın bugün 98’nci yıl dönümü. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre bugün resmi tatiller arasında yer alıyor. 29 Ekim tatili dün öğleden sonra başladı. Peki, 29 Ekim’de kargolar çalışıyor mu? İşte kargo firmaları tarafından yapılan açıklama
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29 Ekim’de kargoların çalışıp çalışmadığı ile ilgili açıklama yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün kutlanıyor. Milli bayramda kurumlar resmi tatil yapıyorlar. Kargo firmaları resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptılar. Yapılan açıklamada 29 Ekim günü çalışmaya ara verdiklerini duyurdular. İşte Aras Kargo, Yurtiçi Kargo ve PTT kargo ile ilgili detaylar
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Aras Kargo: Yapılan açıklamada ‘29 Ekim Cuma günü resmi tatil olması sebebiyle şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup, hizmet veremeyecektir. Şubelerimiz ve çağrı merkezimiz 30 Ekim Cumartesi günü hizmet vermeye devam edecektir.’ denildi.
Yurtiçi Kargo: Kurum tarafından ‘29 Ekim Cuma günü resmi tatil olması sebebiyle tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. 30 Ekim Cumartesi gününden itibaren tüm birimlerimiz siz değerli müşterilerimizde hizmet vermeye devam edecektir.’ açıklaması yapıldı.
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PTT Kargo: PTT ve PTT kargo resmi tatillerde çalışmıyor. Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
MNG Kargo : Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cuma günü kapalı olması bekleniyor.