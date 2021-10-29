29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kargolar çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı? İşte yanıtı

Aras Kargo: Yapılan açıklamada ‘29 Ekim Cuma günü resmi tatil olması sebebiyle şubelerimiz ve çağrı merkezimiz kapalı olup, hizmet veremeyecektir. Şubelerimiz ve çağrı merkezimiz 30 Ekim Cumartesi günü hizmet vermeye devam edecektir.’ denildi.



Yurtiçi Kargo: Kurum tarafından ‘29 Ekim Cuma günü resmi tatil olması sebebiyle tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. 30 Ekim Cumartesi gününden itibaren tüm birimlerimiz siz değerli müşterilerimizde hizmet vermeye devam edecektir.’ açıklaması yapıldı.



