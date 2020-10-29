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DHA - AA - İHA
Haber Giriş: 29 Ekim 2020 - 21:16 | 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı

Tüm Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Saatler 19:23'ü gösterdiğinde ise tek bir ağızdan İstiklal marşı okundu.

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Tüm Türkiye'de Cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı. Saatler 19:23'ü gösterdiğinde ise tek bir ağızdan istiklal marşı okundu.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümünde saat 19.23'te bazı vatandaşlar sokağa çıktı, bazı vatandaşlar ise ellerine bayrakları alarak balkon ve pencerelere çıktı.

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Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıldönümünde vatandaşlar ellerinde bayraklarla pencere ve balkonlara çıktı. 19.23'te sokağa çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu.

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Bakırköy’de bir bina önünde toplanan vatandaşlar saygı duruşunda bekleyip İstiklal Marşını okudu.

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Motosikleti gruplar Cumhuriyet Bayramı korteji gerçekleştirdi.

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Haliç Kongre Merkezinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Hologramı ve sesinden okunan Nutuk ile başladı.

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Haliç’te oluşturulan su perdesine, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesi’ne yansıtıldı. Hologramın ardından Senfoni orkestrası eşliğinde İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

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İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 4 farklı mekanda düzenlenen ışık şovları ve mapping gösterileri eşliğinde 29 Ekim cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

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Kutlamaların ışık ve mapping gösterimleri, 20.30 - 21.30 - 22.30 ve 23.30 saatlerinde Haliç Su Perdesi, İBB Saraçhane Binası, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesi’nde tekrar edilecek.

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Kız Kulesi'ndeki ışık şov izleyenleri adeta büyüledi

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