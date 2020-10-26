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HaberlerGündem Haberleri29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri burada! İşte kısa ve uzun 29 Ekim ile ilgili şiirler
GeriGündem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri burada! İşte kısa ve uzun 29 Ekim ile ilgili şiirler
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Haber Giriş: 26 Ekim 2020 - 11:18 | 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri burada! İşte kısa ve uzun 29 Ekim ile ilgili şiirler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri, bu önemli güne az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. Cumhuriyet Bayramı her yıl 29 Ekim’de kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayram bu yıl perşembe gününe denk geliyor. İşte en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şiirler

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29 Ekim şiirleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. Birlik ve beraberliğin arttığı, milli duyguların daha da güçlendiği Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet’in ilanı günü yeni Türk Devletinin bayramı ilan edilmiştir. Okullarda öğretmenler ödevler vererek öğrencilerin günün anlam ve önemini daha da idrak etmelerini sağlamaya çalışıyorlar. Bu ödevler arasında şiirler de yer alıyor. İşte en güzel 29 Ekim şiirleri

229 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

YAŞASIN CUMHURİYET

Coşkunuz, sevinçliyiz.
Ayrı, gayrı değiliz,
Bütün Türkler hep biriz,
Yaşasın cumhuriyet.
Dünyaya şeref saldık,
Nice ülkeler aldık,
Alnı lekesiz kaldık,
Yaşasın cumhuriyet.
Atatürk kalbimizde,
Yürürüz her gün biz de
Onun çizdiği izde,
Yaşasın cumhuriyet.
Türk, askerdir doğuştan;
Hoşlanırız boğuştan,
Bize anadır vatan,
Yaşasın cumhuriyet...
Yaşasın vatan ana,
Bağlıyız candan ona,
Ne mutlu Türk olana,
Yaşasın cumhuriyet.

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CUMHURİYET

Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. Kemal ÇAĞLAR

CUMHURİYET BAYRAMI

Gündüz herkes neşeli,
Şenlik olur akşamı.
Bayramların güzeli,
Cumhuriyet Bayramı.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram.
Yurtta üç gece, üç gün,
Eğlence var, şenlik var.
Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram
Necdet Rüştü EFE

29 EKİM

En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi BOLAYIR

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