29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! 2, 3 ve 4 kıtalık 29 Ekim şiirlerinden uzun, kısa ve en güzel alternatifler
29 Ekim şiirleri Cumhuriyet Bayramı'na kısa süre kala gündeme geldi. 29 Ekim 1923'te Türk milletinin istiklal ve istikbali için eşi benzeri görülmemiş bir mücadele verdiği bu anlamlı günde yurt genelinde etkinlikler düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek törenlerde en güzel 29 Ekim şiirleri seslendirilecek. Özellikle okullarda yapılacak etkinliklerde öğrenciler 2, 3, 4 kıtalık 29 Ekim şiirlerinden en anlamlı olanları tercih edecekler. Her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan 29 Ekim'e özel en güzel şiirleri sizler için derledik. İşte, uzun kısa 29 Ekim şiirleri.
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1
Anlamlı 29 Ekim şiirleri Cumhuriyet Bayramı coşkusu ile etkinliklerde okunacak. 29 Ekim 1923 günü Mustafa Kemal Atatürk'ün hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle Türkiye Devleti'nin yönetim şeklinin cumhuriyet olarak kabul edildiği Cumhuriyet Bayramı'nın bu sene 98. yılı kutlanacak. 29 Ekim'in önemini hissettiren duygu dolu Cumhuriyet Bayramı şiirleri tercih edilecek. Birbirinden güzel, anlamlı 29 Ekim şiirleri ve sözlerinden seçenekler...
2
29 EKİM
En güzel günümüzdür, Demokrasi ürünüdür, Atatürk'ün eseridir, Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi, Vatanımın neşesi, Kucaklıyor herkesi, Yirmi Dokuz Ekimler.
Cumhuriyet kuruldu, Türk'ün sesi duyuldu, Törenlerle kutlandı, Yirmi Dokuz Ekimler.
Fethi BOLAYIR
3
CUMHURİYET
Gönül verdik, Sana erdik. Ey hürriyet, Cumhuriyet. Herkes sever, Seni över. Ey hürriyet, Cumhuriyet. Canımızdasın, Kanımızdasın. Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. Kemal ÇAĞLAR
4
CUMHURİYET BAYRAMI
Gündüz herkes neşeli, Şenlik olur akşamı. Bayramların güzeli, Cumhuriyet Bayramı.
Her bayramla bir tutmam, Bu bayram, büyük bayram. Yurtta üç gece, üç gün, Eğlence var, şenlik var.
Işıklar yanar bütün Dalgalanır bayraklar. Her bayramla bir tutmam, Bu bayram, büyük bayram
Necdet Rüştü EFE
5
YAŞASIN CUMHURİYET
Coşkunuz, sevinçliyiz, Ayrı, gayrı değiliz, Bütün Türkler hep biriz, Yaşasın cumhuriyet.
Dünyaya şeref saldık, Nice ülkeler aldık, Alnı lekesiz kaldık, Yaşasın cumhuriyet.
Atatürk kalbimizde, Yürürüz her gün biz de Onun çizdiği izde, Yaşasın cumhuriyet.
Türk, askerdir doğuştan; Hoşlanırız boğuştan, Bize anadır vatan, Yaşasın cumhuriyet...
Yaşasın vatan ana, Bağlıyız candan ona, Ne mutlu Türk olana, Yaşasın cumhuriyet.