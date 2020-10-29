29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarından derlemeler: Cumhuriyetin 97. yılı için en güzel ve anlamlı 29 Ekim mesajları ve sözleri...
29 Ekim mesajları Cumhuriyet Bayramı'nda yoğun ilgi görüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla bu yıl da birbirinden güzel mesajlar ve sözlerle kutlanacak. En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri aracılığıyla bugünün önemini, anlamını sosyal medya üzerinden ya da Whatsapp, Facebook ve İnstagram gibi platformlar üzerinden iletmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden 29 Ekim mesajları için seçenekleri sorgulamaya devam ediyor. Sizler de Türk bayraklı, anlamlı ve birbirinden güzel 29 Ekim mesajlarını Cumhuriyet'in 97. yılına özel kutlama mesajlarından tercih edebilirsiniz. İşte, en güzel, kısa, uzun ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri derlemesi...
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 97. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Bu anlamlı günün atmosferini sevdikleri, arkadaşları ve tanıdıkları kişilerle paylaşmak isteyen vatandaşlar, en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını sorguluyor. Sosyal medya hesapları ve WhatsApp gibi platformlar aracılığı ile gönderilecek 29 Ekim mesajlarını araştıran vatandaşlar için, en güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını derledik. İşte, 2020 29 Ekim mesajlarında en anlamlı, resimli ve uzun/kısa seçenekler...
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlarca kutlanmaya devam ediyor. Cumhuriyet kutlamalarında paylaşılabilecek en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, internette en güzel ve anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını araştırıyor. İşte, Cumhuriyetin 97. yılına özel bayram mesajları ve sözler...
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Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.
Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…
Yirmi dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. Nice bayramlara. Cumhuriyet çok güzel , gelsene.
Benim nâçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
Canımızı düşünmeden vereceğimiz vatanımıza armağan edilen Cumhuriyetimizin varlığı kutlu olsun. Atam ruhun şad olsun…
Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakârlıkla mücadele eden gazilerimizi minnetle yâd ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyorum.
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir’ sözüyle temelini belirlediği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97’inci yıldönümü kutlu olsun.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükran ile anıyor, Tüm milletimizin cumhuriyet bayramını gururla kutluyoruz.Cumhuriyet'imizi kuran ve bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere,bütün şehit ve gazilerimize Cenabı Hakk'tan sonsuz rahmet diliyor, Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 97.yıl dönümünü ilk günkü gurur ve heyecanla kutluyorum.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.
Cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyor, büyük önder Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.
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Ben bir Cumhuriyet çocuğuyum İyi bayramlar…
Cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan savunmasında canını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle anıyorum. Milli mücadelede, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.
97. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyorum.
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Cumhuriyet; Fikren, İlmen Ve Bedenen Kuvvetli Ve Yüksek Karakterli Koruyucular İster. Bu Duygularla Cumhuriyetinizi Tebrik Ediyorum..
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, bizlere bu vatanı armağan eden tüm şüheda ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.
Cumhuriyetimizin temel direkleri yüzyıllar boyu aziz milletimizi bir ve beraber kılmaya devam edecektir. Bu düşünceler ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi bu vesile ile rahmetle anıyorum.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle tebrik eder, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarına şükranlarımı sunarım. Yaşasın Cumhuriyet...