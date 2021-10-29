29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri burada! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili Atatürk’ün sözleri

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.



Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.



Efendiler! Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.



Benim nâçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.



Yirmi dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.



Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…



