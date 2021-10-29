29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri burada! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili Atatürk’ün sözleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri ve mesajları bugün paylaşılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın bu sene 98’nci yıl dönümü kutlanıyor. Yurt genelinde etkinlikler düzenleniyor. TBMM'de teklifin 19 Nisan'da kabul edilmesiyle 29 Ekim, 1925 yılından bu yana milli bayram olarak kutlanıyor. Bu önemli günde sosyal medya hesaplarından vatandaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını ve sözlerini paylaşıyorlar. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri için en güzel seçenekler
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri ve mesajları gündemde yer alıyor. Her sene coşku ile karşılanan 29 Ekim bugün kutlanıyor. 26 Ekim 1924'te yayımlanan kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atışı ve düzenlenecek etkinliklerle kutlanmasına karar verildi. Karar doğrultusunda 29 Ekim 1924'teki etkinlikler, kutlamaların başlangıcı oldu. İşte 1924 yılından beri kutlanan ve 1925’te milli bayram olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili Atatürk’ün sözleri ve mesajlar
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ
Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.
Efendiler! Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.
Benim nâçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
Yirmi dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.
Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…
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Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakârlıkla mücadele eden gazilerimizi minnetle yâd ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızı kutluyorum.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz.
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Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. kuruluş yıl dönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle anıyorum. Milli mücadelede, ayrıca yakın veya uzak tarihimizde vatan ve millet için can vermiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.