29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - İşte en güzel, resimli 29 Ekim mesajları ve Atatürk'ün sözleri

Cumhuriyet'e sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.



İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.



Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.



Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.



