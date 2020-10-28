29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - İşte en güzel, resimli 29 Ekim mesajları ve Atatürk'ün sözleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2020 yılında da araştırılan konular arasında yerini aldı. Cumhuriyet Bayramı için heyecan giderek artıyor. Vatandaşlar heyecanla milli bayramı bekliyorlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın gelişini sevdiklerine haber vermek isteyenler mesajlar gönderiyor, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunuyorlar. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, yeni ve resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl yurt genelinde büyük bir coşku ile karşılanıyor. Vatandaşlar günün anlam ve önemine uygun etkinliklere katılıyor, sevdiklerine coşkularını paylaşabilecekleri mesajlar gönderiyorlar. Bu yıl 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor. Ayrıca Atatürk’ün cumhuriyet ile ilgili sözleri de gündemde yer alıyor. İşte resimli ve yeni resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk’ün sözleri
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI
97 yıldır ışıldayan, milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.
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Cumhuriyet'e sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.
İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.
Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.
Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.
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Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…
Yirmi Dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' hedefiyle manda ve himayeye karşı duran Türk Ulusunun en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 97. yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun...
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ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ
Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.