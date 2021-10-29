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Haber Giriş: 29 Ekim 2021 - 10:26 | 

29 Ekim bilgi yarışması saat kaçta, sonuçları ne zaman açıklanır? 29 Ekim bilgi yarışması giriş ekranı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle liseler arası bilgi yarışması düzenleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 29 Ekim bilgi yarışması başvuruları 21 Ekim 2021 tarihi itibarıyla başladı ve, yarışma saatine 15 dakika kalana kadar devam edecek. Başvuru yapan öğrenciler yarışmaya katılabilecekler. Peki, 29 Ekim bilgi yarışması saat kaçta, sonuçları ne zaman açıklanır?

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29 Ekim liseliler arası bilgi yarışmacı bugün yapılacak. Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen yarışma saat 14:00’te başlayacak. Yarışma soruları 29 Ekim 2021 tarihinde saat 14.00’da ogm.eba.gov.tr adresinde yayınlanacaktır ve öğrenciler telefon, tablet ya da bilgisayarından giriş yaparak soruları cevaplayacaktır.

229 EKİM BİLGİ YARIŞMASI NE ZAMAN YAPILACAK

29 EKİM BİLGİ YARIŞMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

29 Ekim liseliler arası bilgi yarışması bugün saat 14:00’te yapılacak. Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen yarışmaya başvurular 21 Ekim 2021 tarihi itibarıyla başladı ve, yarışma saatine 15 dakika kalana kadar devam edecek.

GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Öğrencilerin ogm.eba.gov.tr/yarisma adresi üzerinden başvurarak katılabileceği yarışmada dereceye gireceklerden birinciye fotoğraf makinesi ve plaket, ikinciye bisiklet ve plaket, üçüncüye ise akıllı saat ve plaket hediye edilecektir.

329 EKİM BİLGİ YARIŞMASI SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR

29 EKİM BİLGİ YARIŞMASI SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Yarışma sonuçları 29 Ekim 2021 Cuma günü saat 21.00’de ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır. Ödüller, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından dereceye giren öğrencilerin okullarına gönderilecek ve Okul Müdürlüklerince öğrencilere tutanakla teslim edilecektir.

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