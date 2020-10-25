A101'de bu hafta neler var? 29 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

A101 aktüel ürünler kataloğu haftanın indirimli ürünleri paylaşıldı. 29 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğunda teknolojiden gıda malzemelerine kadar bir çok ürün avantajlı fiyatlarla sunuldu. İndirim fırsatlarını raflarına taşıyan A101 marketin bu haftaki kataloğunda ultra HD smart led TV 3. 299.00 TL'den, akıllı bileklik 179,00 TL'den, tablet 1.399 TL'den, turbo fırın 1.149 TL'den satışa sunulacak. Ayrıca katalogda derin dondurucu, elektrikli scooter, ütü, süpürge, ısıtıcı gibi teknolojik ürünler de yer aldı. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?