29 Aralık Koronavirüs Türkiye tablosu son dakika verileri! Bugün coronavirüs vaka sayısında son durum ne? İl il kovid 19 risk haritasında vaka sayısında artış!

28 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 28 Aralık koronavirüs Türkiye tablosunu yayınladı. 28 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 32 bin 176 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 184 oldu. Bir günde toplam 368 bin 842 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 23 bin 104 olarak kaydedildi.



Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 59,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. Yine başaracağız” dedi.