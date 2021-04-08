28 yaşındaki Komiser Yardımcısı Özge Karabulut tarihe geçti

Dünya üzerinde ilk kez bir polis teşkilatının, görev konseptini değiştirerek taarruz helikopterini envanterine kattığına ve bu alanda pilotlar yetiştirdiğine dikkati çeken Karabulut, "Ben de Atak pilotu olduğum için gururluyum. Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olmaktan, bu görevi ifa etmekten ayrıca gurur duymaktayım." dedi.