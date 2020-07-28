28 Temmuz altın fiyatları: Canlı ve anlık gram altın, çeyrek altın fiyatları.. 2020 altın fiyatları için uzman yorumları

Başka bir açıdan baktığımızda ise vaka sayılarının halen daha artmaya devam etmesi ve salgının bizi terk etmemesi piyasadaki belirsizliği tetikliyor. Her ne kadar aşı ile ilgili gelişmeler daha yüksek tondan gelse de henüz tam olarak belirsizliğin üstünü örtmüş değil. Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Trump’ın salgına yönelik gelişmelerin daha kötüye gitmesi sonrası iyileşme olacağını belirtmesi durumun hassasiyetini ortaya koydu ve ons altında yükseliş eğilimi hızlandı. Böyle bir ortamda ons altına olan talebin devam etmesi oldukça olası görünüyor.