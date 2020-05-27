28 Mayıs 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu yayımda! İşte A101 aktüel ürünler kataloğu

28 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101’de bu hafta neler var? Bu hafta markete evinizi, eşyalarınızı yenileyebileceğiniz birçok boya malzemesi geliyor. Perşembe günü 10 kg tavan boyası 47,95 TL, 10 kg. silikonlu plastik duvar boyası 49,95 TL, tek fiyatı boya ürünleri 2,95 TL, akrilik sprey boya 12,50 TL, 1 kg. nem ve rutubet boyası 44,95 TL, 4 basamaklı merdiven 75 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı