28 Mayıs 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu yayımda! İşte A101 aktüel ürünler kataloğu
A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta güncel olarak yayımlanıyor. 28 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Bu hafta perşembe günü markete gelen ürünler arasında 49L2863DAT 49’ Full HD smart led TV 2.599 TL, Venus e5 cep telefonu 899 TL, çalışma masası 75 TL, 4 raflı kitaplık 75 TL, 3 kapaklı gardırop 299,95 TL, trend sandalye 59,95 TL, katlanabilir yaylı yatak 175 TL fiyatı ile yer alıyor. Broşür içerisinde evinizi, eşyalarınızı yenileyebileceğiniz birçok boya malzemesi de bulunuyor.
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28 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101’de bu hafta neler var? Bu hafta markete evinizi, eşyalarınızı yenileyebileceğiniz birçok boya malzemesi geliyor. Perşembe günü 10 kg tavan boyası 47,95 TL, 10 kg. silikonlu plastik duvar boyası 49,95 TL, tek fiyatı boya ürünleri 2,95 TL, akrilik sprey boya 12,50 TL, 1 kg. nem ve rutubet boyası 44,95 TL, 4 basamaklı merdiven 75 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı