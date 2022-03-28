Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

28 Mart 2022 Pazartesi Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün TV'de ne var?

#Tv Yayın Akışı#28 Mart 2022 Pazartesi Kanal D Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV Yayın Akışı#Bugün Tv'de Ne Var

Ekran başındaki izleyiciler bugün tüm kanalların tv yayın akışında neler var merak ediyorlar. Gün içerisinde yayınlanacak dizi, program, film ve yarışmalar 28 Mart 2022 Pazartesi tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Peki, bugün TV'de ne var? İşte, 28 Mart 2022 Pazartesi Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi…

1/828 Mart 2022 Pazartesi Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi Bugün TVde ne var

Bugün tv yayın akışı listesinde sevilen diziler Yasak Elma, Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yanı sıra fenomen yarışma programı Survivor 2022 Birleşme Partisi ile ekranlarda olacak. Peki, bugün tv'de ne var? İşte, 28 Mart 2022 Pazartesi Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi!

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Fırıncının Karısı

21:45 Büyük Beyaz

23:45 Büyük Beyaz

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:00 Umudun Askerleri Zeytin Dalı

18:45 Star Haber

20:00 Uçuş Planı

4/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kuruş

5/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

6/8TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:30 Ailenin Yeni Üyesi

13:30 Ege'nin Hamsisi

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

00:15 Teşkilat (Altyazılı)

7/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:30 Evlilik Hakkında Her Şey

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star (Birleşme Partisi)

00:15 Survivor Ekstra

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tv Yayın Akışı#28 Mart 2022 Pazartesi Kanal D Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV Yayın Akışı#Bugün Tv'de Ne Var