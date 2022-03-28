28 Mart 2022 Pazartesi Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün TV'de ne var?

Bugün tv yayın akışı listesinde sevilen diziler Yasak Elma, Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yanı sıra fenomen yarışma programı Survivor 2022 Birleşme Partisi ile ekranlarda olacak. Peki, bugün tv'de ne var? İşte, 28 Mart 2022 Pazartesi Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi!
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Fırıncının Karısı
21:45 Büyük Beyaz
23:45 Büyük Beyaz
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:00 Umudun Askerleri Zeytin Dalı
18:45 Star Haber
20:00 Uçuş Planı
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kuruş
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
12:30 Ailenin Yeni Üyesi
13:30 Ege'nin Hamsisi
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
00:15 Teşkilat (Altyazılı)
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
23:30 Evlilik Hakkında Her Şey
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star (Birleşme Partisi)
00:15 Survivor Ekstra