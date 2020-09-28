28 Eylül Koronavirüs Türkiye son durum tablosu: Türkiye'de ve dünyada corona virüsü (corona virüs) vaka iyileşen ve ölüm sayıları...

2019'un Aralık ayından bu yana küresel çağda etkisini sürdüren, koronavrüs pandemisinde ölüm ve vaka sayıları artmaya devam ediyor. Ülkemizde de vaka sayılarındaki artıl birkaç haftadır sürerken, bugüne ait en güncel veriler, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı.



Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 101 bin 119 Kovid-19 testi yapıldı, 1467 kişiye hastalık tanısı konuldu, 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1583 oldu.



Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 245 bin, Hindistan'da 5 milyon 903 bin, Brezilya'da 4 milyon 689 bin, Rusya'da 1 milyon 143 bine yükseldi.



ABD'nin New York şehrinde, salgın nedeniyle uzun süredir kapalı olan restoranlara, 31 Ekim'e kadar verilen kaldırım ve yol kenarlarında yemek servisi izninin yıl boyunca uzatıldığı açıklandı.



Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kovid-19 aşısının üretim ve dağıtımında bütün ülkelere yardım etme sözü verdi.



Rusya'da Moskova Belediyesi, 28 Eylül’den itibaren şehirdeki 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlara evde kalma zorunluluğu getirdi. Moskova yönetimi, evde kalan vatandaşlar için "sosyal hizmet ve vatandaşa destek sistemi"ni devreye soktu.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dünya liderlerini salgıla mücadelede birlik olmaya çağırarak gelecekteki salgınları önlemek için 5 maddelik plan sundu.



İngiltere'de salgın önlemleri ve aşı karşıtı StandUpX adlı grubun üyeleri, gösteri yasağına rağmen başkent Londra'da eylem yaptı.



ABD merkezli Johnson&Johnson (J&J), ürettiği Kovid-19 aşısının, klinik deneylerde virüse karşı güçlü bağışıklık oluşturduğunun gözlendiğini bildirdi. ''Ad26.COV2.S'' adı verilen aşının tek dozunun iki doza eşit derecede olumlu tepki verdiği ve bu nedenle dağıtımının daha kolay olacağı ifade edildi.



Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, artan vaka sayıları üzerine ülkenin bazı bölgelerinde daha sıkı önlemler almak zorunda kalacaklarını ve özellikle başkent Brüksel bölgesinde tedbirleri artıracakları söyledi.



Almanya'nın Köln kentinde binlerce kişi, hükümetin uyguladığı salgın kısıtlamalarını protesto etmek için bir araya geldi.



Danimarka’da salgın tedbirleri kapsamında düğünlere 50 kişi sınırlaması getirildi. Ülkede, 7 Eylül’de uygulamaya konulan restoranların, kafelerin ve barların 22.00’de kapatılması kararının, 18 Ekim’e kadar uzatıldığı açıklandı.



Moldova'da 6 parlamento milletvekilinin Kovid-19’a yakaladığı ifade edildi.



Avustralya'da salgın nedeniyle en fazla can kaybı ve vaka sayısının kaydedildiği Victoria eyaletinin Sağlık Bakanı Jenny Mikakos, eyalette ikinci dalganın yaşanmasına neden olan otel karantinasındaki ihmallerden dolayı görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi’ye yapılan Kovid-19 testi bir kez daha pozitif çıktı.



İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Genoa, kalecisi Mattia Perin'in Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.



