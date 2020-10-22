28 Ekim yarım gün tatil mi olacak? İşte 28 Ekim detayları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşlar heyecanla milli bayramı bekliyorlar. Her yıl bu bayramda resmi tatil oluyor. Peki 28 Ekim yarım gün tatil mi olacak? Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar.