28 Ekim yarım gün tatil mi olacak? İşte 28 Ekim detayları
28 Ekim için heyecan giderek artıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan milli bayram Cumhuriyet Bayramı bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Peki 28 Ekim yarım gün tatil mi olacak?
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Vatandaşlar heyecanla milli bayramı bekliyorlar. Her yıl bu bayramda resmi tatil oluyor. Peki 28 Ekim yarım gün tatil mi olacak? Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar.
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28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?
28 Ekim 2020 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.