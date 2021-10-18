28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? Resmi Gazete bilgileri

28 Ekim yarım gün mü olacak sorusu, önümüzdeki günler için pek çok vatandaşın gündemini oluşturuyor. 28 Ekim yarım gün olması halinde 3 buçuk günlük bir izin hakkına sahip olacak olan çalışanlar, bu konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? İşte, Resmi Gazete'de yer alan 28 Ekim ve 29 Ekim detayı