28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? Resmi Gazete bilgileri

28 Ekim yarım gün mü ve 29 Ekim resmi tatil mi sorusu, Ekim ayına girilmesiyle birlikte pek çok kişinin gündemini oluşturmaya başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde perşembe gününe denk gelmesi dolayısıyla araştırılan 28 Ekim yarım gün mü sorusu, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi ve yarım gün olarak mı sayılıyor? İşte, o gün hakkında Resmi Gazete'de yer alan detaylı bilgiler