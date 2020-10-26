28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 28 Ekim'de bankalar açık mı? İşte açıklamalar
28 Ekim’in resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Milli bayram bu yıl perşembe günü kutlanacak. Cumhuriyetin ilan edildiği gün, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde resmî bir bayram olarak kutlanmaya başlandı. 29 Ekim günü resmi tatil oluyor. İşte 28 Ekim Çarşamba günü hakkında bilgiler
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28 Ekim için araştırmalar hızlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2020 yılında perşembe gününe denk geliyor. Vatandaşlar milli bayramı büyük bir heyecanla bekliyorlar. Peki 28 Ekim tatil mi, bankalar açık mı olacak? İşte Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre merak edilen soruların yanıtları
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28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?
28 Ekim 2020 yılında çarşamba gününe denk geliyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bankalar 28 Ekim 2020 günü yarım gün çalışacak, 29 Ekim 2019 tarihinde ise bankalar tam gün kapalı olacak.