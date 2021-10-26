28 Ekim tatil mi? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil edilişiyle ilgili bilgiler

29 EKİM'İN RESMİ TATİL İLAN EDİLMESİ 19 Nisan 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kabul edilmesini öngören teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.