28 Ekim tatil mi? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil edilişiyle ilgili bilgiler
28 Ekim ve 29 Ekim'in tatil olup olmadığı soruları ekim ayının son günlerine doğru hız kazandı. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayram olarak yer alıyor. Her yıl coşku ile kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Bu yıl bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tatil planı yapacak olan vatandaşlar, "29 Ekim tatili kaç gün? 28 Ekim tatil mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Ekim’in resmi tatil edilişiyle ilgili bilgiler
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Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kala 29 Ekim ve 28 Ekim tatiline yönelen öğrenciler planların tatil bilgilerine göre yön verecekler. Cumhuriyetin 98'nci yılının kutlanacağı bu günde kamu kurum ve kuruluşları tatil olurken 28 Ekim tarihinde yarım gün kamu çalışanları izinli sayılacak.
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29 Ekim Cuma günü, her yıl olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra okullar da tatil olacak. 28 Ekim ile birlikte kamu çalışanları 3,5 gün izinli sayılacak.
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29 EKİM'İN RESMİ TATİL İLAN EDİLMESİ
19 Nisan 1925'te 29 Ekim'in bayram olarak kabul edilmesini öngören teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim, 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.
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İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Vatan Caddesi'ne giden tüm yollara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları öncesi, trafik polisleri tarafından saat 07.00'da barikatlar konuldu.
Bu güzergahı kullanmak isteyen araç sürücüleri, polis ekiplerince alternatif yollar olan Turgut Özal Bulvarı ve Fevzipaşa Caddesi'ne yönlendirdi.
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Bariyerlerle araç ulaşımına kapatılan yollar şöyle:
"Vatan Caddesi giriş ve çıkışları; D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişi, O-3 Hal Yolu'ndan Vatan Caddesi'ne giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar."