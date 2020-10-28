28 Ekim sahur saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir'de sahur vakti ezan kaçta okunacak? Diyanet il il imsak vakitleri 2020
Sahur saatleri Mübarek Mevlid Kandili'yle beraber oruç ibadetini idrak etmek isteyen Müslümanların gündeminde yer almaya başladı. "Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. Bu yıl Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Bu mübarek günü oruçlu geçirecek olan vatandaşlar sahur saatlerine Diyanet'in imsak vakitleri takvimi üzerinden ulaşacaklar. Peki, bu gece sahur saat kaçta? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 28 Ekim sahur ve imsak vakitleri.
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28 Ekim sahur saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takvimi üzerinden yayınlandı. Oruç tutmak Mevlid Kandili'nde sevap olarak nitelendirilebilir. Bu mübarek günde İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde oruç tutmak isteyen vatandaşlar 28 Ekim imsak vakitlerine odaklandı. Diyanet takvimine göre İstanbul'da imsak vakti, 05:58'de, Ankara'da 05:42'de, İzmir'de 06:05'te olacak. İşte, Türkiye geneli sahur vakitleri 2020.
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takvimi üzerinden tüm illerin imsak ve sahur vakitleri yayınlandı. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor.
Diyanet bilgisine göre 28 Ekim 2020 sahur saatleri şöyle;
İSTANBUL: 05:58
ANKARA: 05:42
İZMİR: 06:05
Diğer iller için bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz.
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.
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Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili hususi bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir... Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler. Bu, “O gecelerde namaz kılmak mekruhtur” anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir.” (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.
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MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ
"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. İslam'ın mesajlarını halka sunan son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı. Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski bir gelenek olarak görülen ve hükümdarlar tarafından taltif için hazırlanan elbiseler (hil'atler) giydirildi ve hediyeler verildi.