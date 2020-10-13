Gündem Haber Giriş: 13 Ekim 2020 - 09:14 | 13 Ekim 2020 - 09:14

28 Ekim resmi tatil mi ve yarım gün mü?

28 Ekim yarım gün mü ve resmi tatil mi sorusu son günlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde çarşamba gününe denk gelmesi dolayısıyla araştırılan 28 Ekim yarım gün mü sorusu, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi ve yarım gün olarak mı sayılıyor? İşte, o gün hakkında Resmi Gazete'de yer alan detaylı bilgiler