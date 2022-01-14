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28. dönem POMEM sınavı ne zaman? İşte polis alımında son gelişmeler

#POMEM#Polis Alımı#Pomem Sınavı

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans ve ön lisans mezunu 8 bin öğrenci alınmasına yönelik ön başvuru sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından 28. Dönem POMEM sınav takvimi gündeme geldi. Peki, 28. dönem POMEM sınavı ne zaman?

1/428. dönem POMEM sınavı ne zaman İşte polis alımında son gelişmeler

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden ilan edilecek. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları gerçekleşecek. İşte, polis alımında son gelişmeler...

2/428. dönem POMEM sınavı ne zaman İşte polis alımında son gelişmeler

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için, sınav ücreti ve sınav tarihi henüz belli olmadı.

3/4POMEM SINAV ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK

POMEM SINAV ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK? 

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için, sınav ücreti ve hesap numarası bilgileri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacaktır.

4/4POMEM SINAVLARI NE ZAMAN

POMEM SINAVLARI NE ZAMAN? 

28. Dönem POMEM sınav tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edilecek. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı;

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Lisans mezunu 62.175 erkek, 36.007 kadın ile ön lisans mezunu 42.096 erkek, 24.564 kadın olmak üzere toplam 164.842 aday başvuruda bulunmuştur.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne istinaden lisans mezunu 62.175 erkek ile 16.000 kadın, ön lisans mezunu 16.000 erkek ile 4.000 kadın aday olmak üzere toplam 98.175 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştır.

 

 

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#POMEM#Polis Alımı#Pomem Sınavı