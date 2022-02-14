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28. Dönem POMEM sınavı ne zaman? Gözler POMEM sınav tarihinde

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28. Dönem POMEM sınav takvimi, başvuruda bulunan adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Peki, 28. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak, sınav tarihi açıklandı mı?

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28. Dönem POMEM sınav tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edilecek. POMEM sınav tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı için başvuru yapan ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar başvuru sonuçlarını e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebiliyorlar.

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POMEM için lisans mezunu 62.175 erkek, 36.007 kadın ile ön lisans mezunu 42.096 erkek, 24.564 kadın olmak üzere toplam 164.842 aday başvuruda bulunmuştu. Lisans mezunu 62.175 erkek ile 16.000 kadın, ön lisans mezunu 16.000 erkek ile 4.000 kadın aday olmak üzere toplam 98.175 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazanmıştı.

3/328. Dönem POMEM sınavı ne zaman Gözler POMEM sınav tarihinde

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 200.00 TL (iki yüz) olan sınav başvuru ücretini 19 Ocak'a kadar tamamladı. Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinden ilerleyen günlerde sınav yerleri ve sınav tarihi ilan edilecek.

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