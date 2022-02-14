28. Dönem POMEM sınavı ne zaman? Gözler POMEM sınav tarihinde

28. Dönem POMEM sınav tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edilecek. POMEM sınav tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı için başvuru yapan ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar başvuru sonuçlarını e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebiliyorlar.