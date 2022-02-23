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28. dönem POMEM sınavı ne zaman? 2022 POMEM sınav tarihi ve ücretleri

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Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 28. Dönem sınavları için bilgiler araştırılmaya devam ediyor. POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Peki, 28. dönem POMEM sınavı ne zaman, tarih belli oldu mu? İşte, 2022 POMEM sınav tarihleri ve ücret bilgisi...

1/428. dönem POMEM sınavı ne zaman 2022 POMEM sınav tarihi ve ücretleri

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 8 bini lisans, 2 bini ön lisans mezunu toplam 10 bin öğrenci alımı yapılacağını duyurulmuştu. Polis olmak isteyen adaylar 28. Dönem POMEM sınavı araştırmalarına hız kazandırdı. İşte, 28. Dönem POMEM sınavı hakkında bilgiler...

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28. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. Adaylar ilan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

3/4POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için, sınav ücreti ve hesap numarası bilgileri Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklandı.

Yayınlanan duyuruda "28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar 200.00 TL (iki yüz) olan sınav başvuru ücretini 19 Ocak 2022 günü saat 09.00’dan 28 Ocak 2022 günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “28. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracaktır.Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.

Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

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UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: İNTERNET ÜZERİNDEN ADAY BELİRLEME ÖN BAŞVURUSUNDA BULUNAN ADAYLARDAN SADECE SINAV AŞAMALARINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR SINAV ÜCRETİ YATIRACAKTIR.

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