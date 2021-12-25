28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM başvuru tarihi ve kontenjanlar açıklandı

KAÇ ÖĞRENCİ ALINACAK?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak.