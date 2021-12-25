MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM başvuru tarihi ve kontenjanlar açıklandı
GeriGündem 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM başvuru tarihi ve kontenjanlar açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 25 Aralık 2021 - 00:26 | 

28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? POMEM başvuru tarihi ve kontenjanlar açıklandı

28. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ön başvuru tarihi açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruda, 28. Dönem POMEM başvuru sürecine dair detaylar, adaylara ilan edildi. Bu gelişmenin ardından polis alımı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) bağlı mesleki temel eğitimin verildiği; parasız, yatılı ve üniformalı eğitim kurumlarıdır. POMEM'e 2021 başvuru süreci hakkında bilgiler netlik kazandı. İşte, 2021 POMEM polis alımına dair ayrıntılar...
2KAÇ ÖĞRENCİ ALINACAK

KAÇ ÖĞRENCİ ALINACAK?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak.
3BAŞVURU DETAYLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK

BAŞVURU DETAYLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Alıma ilişkin esaslar 27.12.2021 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacak.
4KILAVUZ NE ZAMAN YAYIMLANIR

KILAVUZ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27.12.2021 tarihinde başlayacak olup Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacak.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi