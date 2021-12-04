28. dönem POMEM başvuruları başladı mı? İşte polis alımında son durum

28. Dönem POMEM başvurularına ilişkin detaylar ilgili kişilerce araştırılıyor. POMEM başvuru tarihleri ve başvuru şartlarının adayların erişimine ne zaman açılacağı merak edilirken, bu kapsamdaki araştırmalar da yeni yıl öncesi hız kazandı. İşte, polis alımında son gelişmeler...