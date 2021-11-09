28. Dönem POMEM başvuru tarihi belli oldu mu? İşte polis alımında son durum

TARİH BELLİ OLDU MU? 28.Dönem POMEM başvuru tarihleri henüz belli olmadı.



27. Dönem POMEM başvuruları Aralık ayında başlamıştı. 28.Dönem başvurularının önüzmüdeki ay başlaması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



