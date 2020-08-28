28 Ağustos altın fiyatları (canlı): Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatları..

ALTIN YORUMLARI Gram altın fiyatları şu dakikalarda 457 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1937 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1924 dolardan işlem görüyor.



Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, "Altında son hareketlerde aşağıda 1920 dolar, yukarıda 1980 dolar bantları önemli görünüyor. Yatırımcılar son birkaç günde ABD'deki koronavirüs tedavisi ile ilgili haberlere ve ekonomik iyileşme beklentilerine yönelmiş durumdadır" dedi.