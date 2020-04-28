28-29 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2020 BİM aktüel ürünleri

28 Nisan ve 29 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM markete bu hafta neler geliyor? Her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünlerini raflarına ekleyen BİM tarafından yapılan açıklamada bu hafta 1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacağı için ürünlerin çarşamba günü satışa çıkarılacağını duyurdu. Bugün markete gelen ürünler arasında bulunan Borel antibakteriyel el dezenfektanı 7,45 TL fiyatı ile raflarda yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı…