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Ekonomi
Haber Giriş: 28 Nisan 2020 - 09:45,

28-29 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2020 BİM aktüel ürünleri

BİM aktüel ürünler kataloğu güncel olarak yayımlanıyor. 28 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda Borel antibakteriyel el dezenfektanı dikkat çekiyor. Dezenfektanın satış fiyatı 7,45 TL olarak açıklandı. 29 Nisan broşürü içerisinde ise çay makinesi 119 TL, 50 inç UHD uydu alıcılı TV 1.799 TL, M10 cep telefonu 1.199 TL, toz torbasız elektrik süpürgesi 499 TL, mikrodalga fırın 329 TL, 6’lı Aurora pasta tabağı 34,90 TL, Aurora ayaklı şekerlik 12,50 TL fiyatı ile yer alıyor.

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28 Nisan ve 29 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM markete bu hafta neler geliyor? Her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünlerini raflarına ekleyen BİM tarafından yapılan açıklamada bu hafta 1 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacağı için ürünlerin çarşamba günü satışa çıkarılacağını duyurdu. Bugün markete gelen ürünler arasında bulunan Borel antibakteriyel el dezenfektanı 7,45 TL fiyatı ile raflarda yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı…

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5BİM 29 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 29 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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