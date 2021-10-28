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Haber Giriş: 28 Ekim 2021 - 14:13 | 

28- 29 Ekim’de eczaneler açık mı, kaça kadar açık? İşte nöbetçi eczanelerin listesi

28 Ekim ve 29 Ekim’de eczanelerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde her sene 29 Ekim tarihinde kutlanıyor. Resmi tatilin ne zaman başlayacağı ile ilgili açıklama Resmi Gazete içerisinde yapıldı. Peki bugün eczaneler açık mı, kaça kadar açık? İşte nöbetçi eczane listesi

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021 yılında Cuma gününe denk geliyor. Bayram coşkusu yurdun dört bir yanında yaşanıyor. 29 Ekim’in milli bayram olması sebebi ile bu önemli gün resmi tatiller içerisinde yer alıyor. 29 Ekim’de yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Tatil, 28 Ekim öğleden sonra başlıyor.

228 VE 29 EKİM’DE ECZANELER AÇIK MI

28 VE 29 EKİM’DE ECZANELER AÇIK MI?

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim süresince resmi tatil olduğu için yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak. Aşağıdaki link üzerinden nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ-TIKLAYINIZ

3RESMİ GAZETE AÇIKLAMASI

RESMİ GAZETE AÇIKLAMASI

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

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