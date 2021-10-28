28- 29 Ekim’de eczaneler açık mı, kaça kadar açık? İşte nöbetçi eczanelerin listesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021 yılında Cuma gününe denk geliyor. Bayram coşkusu yurdun dört bir yanında yaşanıyor. 29 Ekim’in milli bayram olması sebebi ile bu önemli gün resmi tatiller içerisinde yer alıyor. 29 Ekim’de yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Tatil, 28 Ekim öğleden sonra başlıyor.