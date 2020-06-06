275 metre yüksekliğinde! Yusufeli Barajı'nda son düzlüğe girildi
Türkiye Cumhuriyeti'nin uzun vadeli enerji vizyonunun en önemli projeleri arasında yer alan 275 metre yüksekliğinde ArtvinYusufeli Barajı'nda, son düzlüğe girildi. Toplam 4 milyon metreküp gövde betonunun döküleceği baraj inşaatında 3 milyonuncu metreküp betonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yolu ile iştirak ettiği, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ise baraj inşaatından katıldığı törenle döküldü.
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Yusufeli Barajı, Artvin’deki 410 kilometrelik uzunluğa sahip Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde başladı.
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Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden baraj inşaatı tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliğine sahip olacak.
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Baraj inşaatında çalışan ekipler için corona virüs salgınına karşı tüm önlemleri almış durumda. Çalışma alanına giriş ve çıkışlar kapatılırken, 4 bin 500 çalışan şantiyede hazırlanan alanlarda konaklamaya başladı.
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Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santralla 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabileceği duyuruldu.
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2 milyar 130 milyon metreküp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan projeyle günlük 3 milyon TL elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Projenin 2021 yılında devreye girmesi planlanıyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden,canlı bağlantı ile katıldığı; Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maske, mesafe ve temizliğe çok dikkat edeceğiz. İhracatta, turizmde, ticarette çok güçlü gelişmeler bekliyoruz. Geleceğe ümitle bakmak için pek çok sebep var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmaya dünden daha yakın ve kararlıyız. Yusufeli Barajı yılda Türkiye ekonomisine 1.5 milyar katkı sağlayacak.
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540 megawatt kurulu güce sahip olacak Yusufeli Barajı bu gerdanlığı imamesi durumundadır. 275 metre gövdesiyle 100 katlı binanın yüksekliğine eşdeğerdir. Tamamen kendi mühendislerimizin ürünü olan bu eser ekonomimize yılda 1.5 milyar lira katkı sağlamanın yanında, Çoruh Vadisi'ni taşkınlardan koruyacaktır. Barajla birlikte, yollar, köprüler, menfezler, tüneller ve yeni Yusufeli İlçemiz inşa edildi. Burada adeta yepyeni hayat alanı kuruluyor. Kontrolüne gittiğimizde bu eser nadide ve dev bir eser" dedi