275 metre yüksekliğinde! Yusufeli Barajı'nda son düzlüğe girildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maske, mesafe ve temizliğe çok dikkat edeceğiz. İhracatta, turizmde, ticarette çok güçlü gelişmeler bekliyoruz. Geleceğe ümitle bakmak için pek çok sebep var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmaya dünden daha yakın ve kararlıyız. Yusufeli Barajı yılda Türkiye ekonomisine 1.5 milyar katkı sağlayacak.