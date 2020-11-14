27 yıldır senden başkasını sevmedim

Kurt Russell ile Goldie Hawn hiç evlenmediler. Ama 1983 yılından bu yana da hiç ayrılmadılar. Çiftin birlikteliklerinden iki çocukları oldu. Onlar da Hawn ve Russell'ın daha önceki evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarıyla birlikte büyüdü.