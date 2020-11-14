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Haber Giriş: 14 Kasım 2020 - 12:57 | 

27 yıldır senden başkasını sevmedim

Aşkların ve eviliklerin kısa sürdüğü Hollywood'da bu alışkanlığın dışına çıkanlar da var.

Mega, Backgrid USA, Splash 

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Bazıları ilk aşkıyla evlenen, bazıları da ikinci ya da üçüncü evliliklerinde aradığını bulan ve yıllarca aynı yastığa baş koyan çiftlere de rastlanıyor ünlüler dünyasında. İşte bunlardan biri geçtiğimiz gün 27'nci evlilik yıl dönümünü kutladı.

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Ünlü oyuncu Michelle Pfeiffer, 1993'ten bu yana evli olduğu David E. Kelley ile 27nci yıl dönümlerini kutladı. 62 yaşındaki Pfeiffer, bir sosyal medya paylaşımında kocası David E. Kelley'e "biriciğim" diye seslendi.

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Pfeiffer'ın "27 yıldır benim biriciğim" mesajıyla paylaştığı bu fotoğrafa ünlü ya da ünsüz çok sayıda takipçisinden tebrik mesajları geldi. Pfeiffer, Peter Horton ile 1981–1988 arasında süren bir evlilik daha yapmıştı. Gerçek aşkı bulduğu ikinci eşi Kelley'den John Henry adında bir oğlu bulunuyor.

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Michelle Pfeiffer ile David E.Kelley dışında uzun yıllarını birlikte geçiren ünlü çiftleri de bir hatırlayalım.

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Kurt Russell ile Goldie Hawn hiç evlenmediler. Ama 1983 yılından bu yana da hiç ayrılmadılar. Çiftin birlikteliklerinden iki çocukları oldu. Onlar da Hawn ve Russell'ın daha önceki evliliklerinden dünyaya gelen çocuklarıyla birlikte büyüdü.

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Kevin Bacon ile Kyra Sedgwick 1988 yılından bu yana evliler. Çiftin iki tane çocuğu bulunuyor.

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Sarah Jessica Parker ile Matthew Broderick, Hollywood'un mutlu çiftlerinden. 1997'de evlendiler, üç tane çocukları var.

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David ve Victoria Beckham da evlilikte 20 yılı geride bıraktı. Çiftin dört çocuğu var.

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Warren Beatty ile Anette Bening, 1992'den bu yana evliler.

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Will Smith ile Jada Pinkett Smith, Hollywood'un örnek çiftlerinden. Çift 1997'den bu yana evli. 

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Kevin Kline, 1989'da bir dönemin en gözde genç oyuncularından Phoebe Cates ile evlendi. Cates, bunun ardından kariyerini bıraktı ve kendini tamamen evliliğine adadı. Çiftin iki çocuğu var.

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Jamie Lee Curtis ile Christopher Guest, 1984'te evlendi. İki çocuklu ve mutlu bir evlilikleri var.

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Geleceğe Dönüş serisinin yıldızı Michael J. Fox ile Tracy Pollan, evlenirken verdikleri "iyi günde, kötü günde" sözünden hiç dönmedi. 1988'de evlenen çift Fox'un parkinson rahatsızlığıyla birlikte savaştı. Çiftin dört tane çocuğu bulunuyor.

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 Tom Hanks ilk evliliğini 1978 ile 87 arasında Samatnha Lewes ile yaptı. Sonra Rita Wilson ile 1988'de ikinci evliliğini yaptı. Mutlu çiftin dört tane çocuğu bulunuyor. 

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