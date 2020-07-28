27 Temmuz MasterChef hamburger düellosunu kim kazandı?
MasterChef’in 27 Temmuz tarihli bölümüne hamburger düellosu damga vurdu. Günün son düellosunda iş arkadaşı oldukları bilinen Emir Elidemir ve Ege Pakalın, hamurger tarifiyle birbirlerine rakip oldu. İkilinin bir diğer rakibi ise Sertaç Tokyay’dı. Peki, 27 Temmuz MasterChef hamburger düellosunu kim kazandı? Jürinin en beğendiği tabak hangi ismin oldu? İşte 27 Temmuz MasterChef hamburger düellosununun kazananı
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
27 Temmuz Pazartesi gününün sonucu en çok merak edilen düellosu Emir Elidemir, Ege Pakalın, Sertaç Tokyay arasından yaşandı. Daha önce kendi seçtikleri yemeklerle yarışmaya katılan ve şeflerden “evet” oyu olarak bir üst tura çıkmayı başaran yarışmacılardan, bu kez hamburger yapmaları istendi. Ekmeği, mayonezi, ketçabı, köftesini hazırlayacak olan yarışmacılar, kendi yorumlarını kattıkları bir hamburger tarifiyle Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın karşısına çıktı. Peki, 27 Temmuz MasterChef hamburger düellosunu kim kazandı?
2
"
Abone Ol
45 dakikalık süre sonunda şeflerin oy birliği ile aldığı karara göre Emir Elidemir, hamburger düellosunun kazananı oldu. Çoğunluğun "evet" oyuyla Emir Elidemir, MasterChef Türkiye'de final turuna çıkmayı başardı.
3
Abone Ol
MasterChef hamburger düellosunu kazanan Emir Elidemir kimdir?
1994 İzmir doğumlu olan Emir Elidemir, Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamladı. Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirdi. Emir Elidemir son olarak New York’ta çalışmıştı.