27 Temmuz Pazartesi gününün sonucu en çok merak edilen düellosu Emir Elidemir, Ege Pakalın, Sertaç Tokyay arasından yaşandı. Daha önce kendi seçtikleri yemeklerle yarışmaya katılan ve şeflerden “evet” oyu olarak bir üst tura çıkmayı başaran yarışmacılardan, bu kez hamburger yapmaları istendi. Ekmeği, mayonezi, ketçabı, köftesini hazırlayacak olan yarışmacılar, kendi yorumlarını kattıkları bir hamburger tarifiyle Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın karşısına çıktı. Peki, 27 Temmuz MasterChef hamburger düellosunu kim kazandı?