BİM 27 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM aktüel kataloğu
27 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok yeni ürün bulunuyor. Markete gelen ürünler arasında fitness eldiveni, barfiks çubuğu, denge egzersiz diski gibi spor ürünlerinin yanı sıra birçok elektronik alette bulunuyor. BİM’de bu hafta yumurta pişirme makinesi 79,90 TL, egzersiz sehpası 379 TL, katlanır manyetik bisiklet 699 TL, aspiratör 149 TL, esnek raylı araba pisti 89,90 TL, sepetli master bloklar 59,90 TL fiyatı ile raflara eklendi.
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BİM 27 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Market raflarına bugün haftanın fırsat ürünleri eklendi. Sınırlı sayıda gelen ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 27 Ocak BİM aktüel kataloğu içerisinde wireless kulaklık, fitness eldiveni, barfiks çubuğu, denge egzersiz diski, mini fırın, aspiratör gibi ürünler bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunda bulunan ürünler